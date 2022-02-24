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Президент Зеленский 24 февраля обратился к украинцам и сообщил о введении военного положения на всей территории Украины

Президент Зеленский 24 февраля обратился к украинцам и сообщил о введении военного положения на всей территории Украины

Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, обратился к украинским гражданам и заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

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