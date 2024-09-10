Омские власти пригрозили штрафами нарушителям запрета на продажу алкоголя. Торговля спиртным будет запрещена в среду, 11 сентября, но фактически купить алкоголь нельзя будет с 22.
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Омские власти пригрозили штрафами нарушителям запрета на продажу алкоголя. Торговля спиртным будет запрещена в среду, 11 сентября, но фактически купить алкоголь нельзя будет с 22.