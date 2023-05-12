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В каких овощах и фруктах больше всего нитратов?

В каких овощах и фруктах больше всего нитратов?

Известно, что в ранних овощах и фруктах нитратов больше, чем витаминов. А в каких плодах химии больше всего? Сезонных овощей и фруктов еще ждать и ждать, а побаловать себя ранними огурцами, помидорами, капустой и редиской хочется уже сегодня.

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