В каких овощах и фруктах больше всего нитратов?

Известно, что в ранних овощах и фруктах нитратов больше, чем витаминов. А в каких плодах химии больше всего? Сезонных овощей и фруктов еще ждать и ждать, а побаловать себя ранними огурцами, помидорами, капустой и редиской хочется уже сегодня.