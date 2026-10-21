Мистер американский президент продолжил исполнять номер гневного недовольства существования на планете землисто-зелёной гниды.
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Брависсемо и да будет так
Республиканцы всегда были "ястребами". Разжигателями войн и конфликтов. Цель Трампа - это иметь после конфликта сбыт своего оружия. После конфликта он обещал, что будет вооружать окраину "современным оружием". Для чего? Чтобы окраина опять долбила Донбасс и другие российские регионы?
Войну затеяли и продолжают США ...США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки* не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.