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Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забы...

Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забы...

Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забытых в салоне машины детейВ некоторых странах на законодательном уровне запрещено оставлять без присмотра в машине не только детей, но и домашних животных.

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