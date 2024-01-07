Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забы...

Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забытых в салоне машины детейВ некоторых странах на законодательном уровне запрещено оставлять без присмотра в машине не только детей, но и домашних животных.
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