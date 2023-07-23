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Силы группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, заставив врага отступить

Силы группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, заставив врага отступить

Подразделения российской группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали атаку Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении, заставив врага отступить.

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