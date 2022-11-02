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Il Messagero: Власти Италии приостановили рассмотрение нового пакета помощи Киеву

Il Messagero: Власти Италии приостановили рассмотрение нового пакета помощи Киеву

Рим в настоящее время не рассматривает новый пакет военной помощи Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву современное вооружение, пишет газета Il Messagero со ссылкой на источники в правительстве.

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