Il Messagero: Власти Италии приостановили рассмотрение нового пакета помощи Киеву

Рим в настоящее время не рассматривает новый пакет военной помощи Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву современное вооружение, пишет газета Il Messagero со ссылкой на источники в правительстве.
Рим в настоящее время не рассматривает новый пакет военной помощи Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву современное вооружение, пишет газета Il Messagero со ссылкой на источники в правительстве.
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