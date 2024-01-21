Запад при конфискации российских резервов может лишиться минимум $288 млрд

ТАСС/Донат Сорокин Конфискация странами Запада резервов Центробанка обойдется им минимум в 288 миллиардов долларов, сообщили в РИА Новости, ссылаясь на свои подсчеты на основе национальных статистических данных стран.
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