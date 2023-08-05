С КИРГИЗОВ НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, А МОСКВУ ПОСТРОИЛИ КАЗАХИ: ИСТОРИЯ, ОТ КОТОРОЙ ВОЛОСЫ ДЫБОМ

Валерий Каулин

Странные у нас "союзники". Впрочем, чему тут удивляться? На постсоветском пространстве правят воспитанники бывших секретарей партии, ставшие баями, беками и другими "бабаями"! Вот и упражняются над своими народами, предварительно постаравшись их оболванить. Что не так и трудно, учитывая их бедность. "Наши" в этом смысле находятся в худшем положении. Всё-таки образование, полученное населением в годы советской власти, им сильно мешает. Но они думают, что всё ещё впереди. Надеются успеть.