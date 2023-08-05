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С КИРГИЗОВ НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, А МОСКВУ ПОСТРОИЛИ КАЗАХИ: ИСТОРИЯ, ОТ КОТОРОЙ ВОЛОСЫ ДЫБОМ

С КИРГИЗОВ НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, А МОСКВУ ПОСТРОИЛИ КАЗАХИ: ИСТОРИЯ, ОТ КОТОРОЙ ВОЛОСЫ ДЫБОМ

Тут можно крикнуть "Вызывайте санитаров!", а можно копнуть чуть глубже. Подобные видео - лишь очередное доказательство того, что некие кураторы вбрасывают по границам России одни и те же идеи, которые находят почву в неокрепших умах.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Странные у нас &quot;союзники&quot;. Впрочем, чему тут удивляться? На постсоветском пространстве правят воспитанники бывших секретарей партии, ставшие баями, беками и другими &quot;бабаями&quot;! Вот и упражняются над своими народами, предварительно постаравшись их оболванить. Что не так и трудно, учитывая их бедность. &quot;Наши&quot; в этом смысле находятся в худшем положении. Всё-таки образование, полученное населением в годы советской власти, им сильно мешает. Но они думают, что всё ещё впереди. Надеются успеть.
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