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В Бурятии 274 человека одновременно написали картину «Древо жизни»

В Бурятии 274 человека одновременно написали картину «Древо жизни»

В Бурятии прошла культурно-благотворительная акция «Древо жизни. 108 рук», в рамках которой 274 человека вместе написали картину и установили рекорд России.

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