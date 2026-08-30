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Царьград

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Опубликован график новогодних каникул 2027 года: 11 дней отдыха

Опубликован график новогодних каникул 2027 года: 11 дней отдыха

В 2027 году русские будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники, сообщил Евгений Машаров. Каникулы пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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