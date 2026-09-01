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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лэнс Стивенсон включил Дончича в Топ-5 разыгрывающих всех времен

Экс-игрок НБА Лэнс Стивенсон озвучил собственный Топ-5 лучших разыгрывающих всех времен. Последним Стивенсон после паузы на раздумья назвал 27-летнего лидера « Лейкерс » Луку Дончича .

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