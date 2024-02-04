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Адвокат Мария Огнева: в чем причина массовых отказов в международной защите

Адвокат Мария Огнева: в чем причина массовых отказов в международной защите

Адвокат Мария Огнева: в чем причина массовых отказов в международной защите Как мы знаем, в нашей с вами современности услуги миграционных адвокатов и адвокатов по обжалованию розыска Интерполом стали очень востребованы, а рынок услуг переполнен.

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