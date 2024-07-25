Минобороны: Ка-52М ВКС поразил «опорник» ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Экипаж вернулся на аэродром вылета после применения авиационных средств поражения Экипаж боевого вертолёта Ка-52М ударил по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток», сообщили в четверг в пресс-службе Министерства обороны России.