Минобороны: Ка-52М ВКС поразил «опорник» ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Экипаж вернулся на аэродром вылета после применения авиационных средств поражения Экипаж боевого вертолёта Ка-52М ударил по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток», сообщили в четверг в пресс-службе Министерства обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии