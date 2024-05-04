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Дюбуа о 1-м сезоне в «Лос-Анджелесе»: «Я сделаю все, чтобы стать лучше. Первый год в «Виннипеге» тоже был не очень»

Прошлым летом «Кингс» выменяли Дюбуа у «Виннипега». Канадский клуб подписал форварда на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего и состоялась сделка.

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