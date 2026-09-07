Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» готовит второй крупный заказ МС-21 — поставки начнутся в 2029 году

Авиакомпания рассчитывает получить 90 новых лайнеров до конца 2032 года, причем их обслуживание полностью закрепят за ОАК «Аэрофлот» планирует начать получение второй партии из 90 самолетов МС-21 в 2029 году.
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