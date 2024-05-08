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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» победил «Баварию», уступая 0:1 к 88-й минуте. В лайве на камбэк давали 41.00

«Реал» победил «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Мадридский клуб проигрывал со счетом 0:1 к 88-й минуте.

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