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Контрафронт

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Турция: Один человек погиб, восемь получили ранения и еще 720 были эвакуированы из-за лесных...

Турция: Один человек погиб, восемь получили ранения и еще 720 были эвакуированы из-за лесных пожаров, горящих с 7 сентября в районах Ешилкараман, Хатиплер, Караоз, Кызыллы, Юмук и Чамлыджа муниципалитетов Аксу и Кепез, провинция Анталия.

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