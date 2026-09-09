Турция: Один человек погиб, восемь получили ранения и еще 720 были эвакуированы из-за лесных пожаров, горящих с 7 сентября в районах Ешилкараман, Хатиплер, Караоз, Кызыллы, Юмук и Чамлыджа муниципалитетов Аксу и Кепез, провинция Анталия.