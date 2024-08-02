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Мы соседи по планете

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Забавно разрисованный учебник биологии перенесет вас назад в 9-й класс

Забавно разрисованный учебник биологии перенесет вас назад в 9-й класс

Помните свои школьные учебники? Даже если и нет — стоит увидеть где-нибудь фотографии или скриншоты с их страницами, и вам словно снова 14 лет, вы слушаете своеобразную музыку и переживаете все радости и проблемы подростка.

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