Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае сотрудники полиции продолжают рассказывать гражданам о том, как не попасться на уловки мошенников

Сотрудники полиции Хабаровского края регулярно проводят для местных жителей профилактические мероприятия, делают поквартирные обходы, размещают необходимую информацию в общественных местах.

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