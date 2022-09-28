В Хабаровском крае сотрудники полиции продолжают рассказывать гражданам о том, как не попасться на уловки мошенников

Сотрудники полиции Хабаровского края регулярно проводят для местных жителей профилактические мероприятия, делают поквартирные обходы, размещают необходимую информацию в общественных местах.
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