Dario Amodei's Brain Trust Of Bad Ideas Authored by Jordan Schachtel via American Greatness, Anthropic CEO Dario Amodei wants to shape the future of artificial intelligence - and, by extension, the future of civilization.
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