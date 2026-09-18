79-летняя Татьяна Васильева без парика приехала в роддом к невестке

Артистка лично присутствовала на выписке Марии Болонкиной с новорожденным сыном из клиники. Филипп Васильев с женой Марией и сыном Личный архив Марии БолонкинойТатьяна Васильева приняла участие в торжественном мероприятии — выписки своего восьмого внука из роддома.