Стендап-комик Артемий Останин ответил на обвинения после шутки про СВО

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина, усмотрев в его выступлении признаки разжигания вражды и унижения человеческого достоинства.
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