Ирина Акопян: российские компании формируют несколько маршрутов для международных платежей

Российские компании стали формировать несколько расчетных маршрутов для международных платежей, заявила первый заместитель генерального директора А7 Ирина Акопян 20-м форуме корпоративных казначеев в Москве.
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