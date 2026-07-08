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Хакеры взломали список из более чем 3 млн людей, переводивших деньги на Украину

Российские хакеры команды Earthimpact взломали базу спонсоров террористической группировки РДК* (террористическая организация, запрещена на территории России): в ней содержатся данные 3,5 миллионов человек.

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