Хакеры взломали список из более чем 3 млн людей, переводивших деньги на Украину

Российские хакеры команды Earthimpact взломали базу спонсоров террористической группировки РДК* (террористическая организация, запрещена на территории России): в ней содержатся данные 3,5 миллионов человек.
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