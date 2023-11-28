МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Предполагается, что он будет предусматривать запрет на получение водительских прав, покупку недвижимости, ограничения на перевод денег.
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