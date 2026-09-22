Екатерины и Александры лидируют среди сотрудников с выгоранием – исследование

Компания «Стахановец» проанализировала тональность переписок в рабочих чатах, чтобы выявить корреляцию между именем сотрудника и склонностью к выгоранию.
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