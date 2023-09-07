Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Селихова
    Последняя агония. Пусть порадуется перед кончиной.Зеленский присвои...
  • Ратник Ратник
    Полностью обнулить поставки до ПОЛНОГО погашения долга... Зае... союзники. Хотели независимости. пусть жрут половника...Кишинёв заявляет ...
  • Афонин Андрей
    У Голиковой всегда всё в розовом цвете?  Или это простой обман?  Когда уже она исчезнет?В правительстве с...

Власти Ростова-на-Дону сообщили о падении двух дронов и повреждении автомобилей и домов

Власти Ростова-на-Дону сообщили о падении двух дронов и повреждении автомобилей и домов

Сообщается о взрыве в Ростове-на-Дону, прогремевшем в тёмное время суток. О нём сообщают очевидцы. По последним данным, в результате взрыва полностью выгорел автомобиль иностранной модели, ещё несколько повреждены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх