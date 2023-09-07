Власти Ростова-на-Дону сообщили о падении двух дронов и повреждении автомобилей и домов

Сообщается о взрыве в Ростове-на-Дону, прогремевшем в тёмное время суток. О нём сообщают очевидцы. По последним данным, в результате взрыва полностью выгорел автомобиль иностранной модели, ещё несколько повреждены.
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