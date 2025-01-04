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Царьград

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Эфиопия: Эвакуация тысяч жителей из-за угрозы извержения вулкана Дофен

Эфиопия: Эвакуация тысяч жителей из-за угрозы извержения вулкана Дофен

Власти Эфиопии организовали эвакуацию тысяч жителей в регионе Афар из-за возможного извержения вулкана Дофен.

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