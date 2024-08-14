«Ахмат» о Джикии: «Хороший игрок, многолетний капитан «Спартака», но мы его не рассматривали»

Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. – Контактировали с Джикией или его представителями? Рассматривали его как усиление команды? – Георгий – хороший игрок, многолетний капитан «Спартака», но мы его не рассматривали.