Зачем убивают деревни?

Олег Самойлов А ЗАЧЕМ завозить немцев? У нас что, радетелей за нашу, РОССИЙСКУЮ, деревню мало? Вон, по теме только мельком пробежаться и сразу набрать можно желающих защитить и развить деревню российскую не одно стадо!

Evgenija Palette А мы что говорим? Да свободнее РОССИИ нет ничего... ( и, если бы ни придурки, выдающие время от времени бредовые идеи, чтобы считаться "властью" ( а то про них забудут), было бы совсем хорошо. И еще - насущное - ГРАНИЦЫ! ГРАНИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ЗАМКЕ!!!