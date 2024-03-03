ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • pobeditel Терещенко
    Автор есть составляющие экономики страны (не будем брать что есть страны где литр бензина дешевле литра воды) . А так...Дешёвый бензин — ...
  • Лариса Шемисова
    Да совсем не так, раньше, чтобы обработать земли одной деревни необходимо было несколько десятков тракторов, а сейчас...Зачем убивают дер...
  • Владимир Черноморский
    А потом удивляемся, почему страна вымирает и рождаемость падает, и заселяют на инородцами, потому что вот такие вот у...Дешёвый бензин — ...

Зачем убивают деревни?

Зачем убивают деревни?

Один немец сказал мне с горечью, что мы, русские, даже не понимаем, насколько мы богаты и свободны, ведь в Германии даже чтобы просто войти в лес, нужно платить деньги, развести там костер – платить штраф, взять с собой своего сына – нарваться на конфликт с органами опеки, завести домашнюю живность – получить судебный процесс с могущественными корпорациями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
А ЗАЧЕМ завозить немцев? У нас что, радетелей за нашу, РОССИЙСКУЮ, деревню мало? Вон, по теме только мельком пробежаться и сразу набрать можно желающих защитить и развить деревню российскую не одно стадо!
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
А мы что говорим? Да свободнее РОССИИ нет ничего... ( и, если бы ни придурки, выдающие время от времени бредовые идеи, чтобы считаться &quot;властью&quot; ( а то про них забудут), было бы совсем хорошо. И еще - насущное - ГРАНИЦЫ! ГРАНИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ЗАМКЕ!!!
Ответить
3 час.
Лариса Шемисова
Да совсем не так, раньше, чтобы обработать земли одной деревни необходимо было несколько десятков тракторов, а сейчас один комбайн обрабатывает земли нескольких деревень, а остальные люди чем должны заниматься - сидеть в деревне и получать пособие по безработице, занимаясь личным подворьем, молодёжь поэтому и уезжает.
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх