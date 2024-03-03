Один немец сказал мне с горечью, что мы, русские, даже не понимаем, насколько мы богаты и свободны, ведь в Германии даже чтобы просто войти в лес, нужно платить деньги, развести там костер – платить штраф, взять с собой своего сына – нарваться на конфликт с органами опеки, завести домашнюю живность – получить судебный процесс с могущественными корпорациями.
Зачем убивают деревни?
Комментарии
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Олег Самойлов
А ЗАЧЕМ завозить немцев? У нас что, радетелей за нашу, РОССИЙСКУЮ, деревню мало? Вон, по теме только мельком пробежаться и сразу набрать можно желающих защитить и развить деревню российскую не одно стадо!
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8 час.
Evgenija Palette
А мы что говорим? Да свободнее РОССИИ нет ничего... ( и, если бы ни придурки, выдающие время от времени бредовые идеи, чтобы считаться "властью" ( а то про них забудут), было бы совсем хорошо. И еще - насущное - ГРАНИЦЫ! ГРАНИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ЗАМКЕ!!!
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3 час.
Лариса Шемисова
Да совсем не так, раньше, чтобы обработать земли одной деревни необходимо было несколько десятков тракторов, а сейчас один комбайн обрабатывает земли нескольких деревень, а остальные люди чем должны заниматься - сидеть в деревне и получать пособие по безработице, занимаясь личным подворьем, молодёжь поэтому и уезжает.
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29 мин.
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