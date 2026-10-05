Новосибирцы уже могут увидеть первые Ориониды в октябрьском небе

Пик ожидается в ночь с 21 на 22 октября — именно в эти дни шансы увидеть метеоры будут выше всего. При этом ждать второй половины месяца необязательно.
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