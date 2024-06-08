360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Украина не даст поставить себя на колени..."(с)   Конечно не даст. Сама бухнется. Это у них модно нынче.Шольц в обращении...
  • Надежда
    Карен Кнайсль-очень смелая женщина, настоящий друг России! Она была предана политиками Австрии, мужем, вынуждена была...Экс-глава МИД Авс...
  • star
    Светлая память Человеку,Патриоту,ГероюЦивилева: хирург ...

Котяков: 7,8 млн работающих пенсионеров проиндексируют пенсию в 2025 году

Котяков: 7,8 млн работающих пенсионеров проиндексируют пенсию в 2025 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллиона россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Невидимка Невидимка
Смешно. Еще ничего не сделал, а уже прокукарекал.А ты уверен Котяков ч то продержишься до 2025 года?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх