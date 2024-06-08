Котяков: 7,8 млн работающих пенсионеров проиндексируют пенсию в 2025 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллиона россиян.
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