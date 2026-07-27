Эйври снялся в телесериале: «Он о правнуке Альберта Эйнштейна – гениальном детективе. Я играл хоккейного тренера, которого подозревают в убийстве судьи»

Бывший нападающий «Детройта», «Лос-Анджелеса», «Далласа» и «Рейнджерс» Шон Эйври рассказал, что снялся в телесериале.
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