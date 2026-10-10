Блэкаут наступил в Киеве

REUTERS/Gleb Garanich В Киеве наступил блэкаут из-за повреждения энергообъекта в Киевской области. Об этом 10 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.
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