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«Орелгосзаказчик» ответит за «дружбу» с подрядчиком «АС Монтаж»

«Орелгосзаказчик» ответит за «дружбу» с подрядчиком «АС Монтаж»

Управление Федерального казначейства по Орловской области в результате проверки уличило КУ ОО «Орелгосзаказчик» в нарушениях, допущенных с 2022 по 2025 год.

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