Врач Патель: Сон под вентилятором может привести к развитию астмы

Терапевт Хана Патель предупредила о неожиданной опасности сна при включенном вентиляторе. В беседе с изданием Metro врач рассказала о негативных последствиях, которые может вызвать привычка оставлять прибор работать на всю ночь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии