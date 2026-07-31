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Врач Патель: Сон под вентилятором может привести к развитию астмы

Врач Патель: Сон под вентилятором может привести к развитию астмы

Терапевт Хана Патель предупредила о неожиданной опасности сна при включенном вентиляторе. В беседе с изданием Metro врач рассказала о негативных последствиях, которые может вызвать привычка оставлять прибор работать на всю ночь.

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