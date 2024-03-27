Алла Пугачева может быть признана иностранным агентом

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку на предмет административных и уголовных нарушений ряда известных деятелей культуры России, включая Аллу Пугачеву, Лию Ахеджакову, Дьяну Арбенину, Валерия Меладзе и Данилу Козловского.
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