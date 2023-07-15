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Депутат Терюшков – о намерениях Усика стать президентом: «Таков путь Украины, политиков там нет»

«В 2019 году мир узнал, что из шута можно слепить президента 35-миллионной страны. Бывший участник квартала-95 был уверен, что у его народа было несколько вариантов поведения: плыть по течению, уехать за границу или попытаться изменить ситуацию.

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