Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что поражение Украины может оказаться спасительным для всей Европы, поскольку тогда у ЕС будет шанс восстановить экономическое, социальное и политическое развитие стран блока.
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