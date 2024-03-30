Сенатор Пушков: поражение Украины может спасти всю Европу

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что поражение Украины может оказаться спасительным для всей Европы, поскольку тогда у ЕС будет шанс восстановить экономическое, социальное и политическое развитие стран блока.