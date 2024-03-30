Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы вообще лягушатники не имеете права туда нос сувать!Echos: Париж не м...
  • Eduard
    Эх,хорошо горит!"Страна.ua": взры...
  • Игорь Петров
    Shot: летние шины...

Сенатор Пушков: поражение Украины может спасти всю Европу

Сенатор Пушков: поражение Украины может спасти всю Европу

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что поражение Украины может оказаться спасительным для всей Европы, поскольку тогда у ЕС будет шанс восстановить экономическое, социальное и политическое развитие стран блока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛ
Валентина Лтвяк
Нашелся заботливый. Пушков, это чей депутат,  российский или враждебного нашему народу ЕС? Сам то он знает?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх