Россиянам стоит заранее это закупить: чья цена взмоет в небо по версии эксперта Михаила Хазина Евгения КомароваЭкономический прогноз Михаила Хазина вызывает серьёзное внимание и обсуждения в экспертных кругах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии