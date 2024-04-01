Победители конкурса «Подводный фотограф года 2024»

Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф года». Призы были вручены в категориях «Широкий угол», «Макросъемка», «Затонувшие объекты», «Поведение», «Портрет», «Черно-белое», «Компактное», «Впереди и в будущем» и других.