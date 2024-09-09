Актер Джеймс Эрл Джонс умер в возрасте 93 лет

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся озвучкой Дарта Вейдера в кинематографической франшизе "Звездные войны", скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей актера.
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