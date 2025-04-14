В Тбилиси допустили покушения на представителей власти из-за финансируемой Западом кампании ненависти

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что из-за финансируемой западными донорами через грузинские НПО кампанию ненависти в стране возможны такие сценарии, которые привели к покушениям на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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