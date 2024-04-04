«Калашников» впервые представил беспилотник СКАТ 350 М на выставке в Петербурге

Технологии, которые уже спасают жизни нашим бойцам в зоне СВО, представили в Петербурге. Там открылась выставка самых передовых разработок — от универсальных роботов-помощников на поле боя до полностью российских десантных катеров.
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