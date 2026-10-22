Шоссе Энтузиастов, территория у станции Трикотажная МЦД-2 и участки возле Центрального московского ипподрома и нового пешеходного моста на Болотной набережной вошли в число мест, где в этом году переносили провода под землю.
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