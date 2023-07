Star Wars Outlaws обещают не растягивать на 200 часов, CD Projekt RED увольняет десятую часть сотрудников, съёмки нового сезона «Ведьмака» откладываются, открываются предзаказы Blasphemous 2, смесь Into the Breach и StarCraft собирается покинуть ранний доступ, Ratchet & Clank: Rift Apart добирается до ПК.