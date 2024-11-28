Как в Петербурге помогают неизлечимо больным детям: «Не всегда можно продлить жизнь, но в наших силах улучшить ее качество»

Петербург по праву можно назвать родиной паллиативной медицинской помощи детям. Именно здесь были созданы первые хосписы, где оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную поддержку детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями.
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