Риттер: отражение иранских ударов обошлось Израилю в миллиарды долларов

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что уничтожение иранских ракет и дронов обошлось в миллиарды долларов, поэтому Израиль и США не смогут несколько дней подряд отражать удары такой интенсивности.
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