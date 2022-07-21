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"Известия": меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за антироссийских санкций

"Известия": меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за антироссийских санкций

Европейская меховая промышленность лишилась своего ключевого покупателя - российского - из-за введенных против страны санкций, теперь ведущие производители вынуждены закрывать магазины, а самой отрасли предсказывают скорую гибель, пишут "Известия".

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